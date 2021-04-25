BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Tecavüz sanığına haciz! Malları kaçırıp tazminattan yırtamasınlar diye...

İSTANBUL Şile’de, 17 Haziran’da bir caminin tuvaletinde Ergün K. (57), zihinsel engelli bir kişiye tecavüz ederken suçüstü yakalandı. Mallarını kaçırıp tazminat ödemekten kurtulmaya çalışan sapığa mahkeme 'dur' dedi.

Abone ol

İstanbul Şile’de, 17 Haziran’da bir caminin tuvaletinde Ergün K. (57), zihinsel engelli bir kişiye cinsel istismarda bulunurken polise ihbar edildi. Gözaltına alınan Ergün K., savcılık ifadesinden sonra tutuklanarak cezaevine konuldu. Ergün K. hakkında ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçundan İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘Mağdur olabiliriz, haciz konulsun'

Olayla ilgili ceza davası devam ederken mağdurun ailesi tarafından Ergün K. hakkında Şile Asliye Hukuk Mahkemesi’nde manevi tazminat davası da açıldı. Davanın ilk duruşmasında mağdur avukatı Ergün K.’nın üzerine kayıtlı malları elinden çıkaracağına dair duyumlar aldıklarını, bunun gerçekleşmesi halinde ailenin ileride mağdur olabileceğini savunarak Ergün K.’nın mal varlığına ihtiyati haciz konulmasını talep etti.

Mahkeme 110 bin liralık haciz koydu

Talebi değerlendiren Şile Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Nisan’da verdiği ara kararla sanık Ergün K.’nın mal varlığına 110 bin liralık ihtiyati haciz konulmasına hükmetti.

Mahkemeden örnek karar

Mahkeme tarafından verilen ihtiyati haciz kararının cinsel istismarla ilgili açılan manevi tazminat davaları için örnek olduğunu söyleyen avukat İhsan Yalçınkaya, “Mahkeme yerinde bir karar vererek sanığın mallarına ihtiyati haciz koyarak ileride ortaya çıkacak bir zararı da önlemiş oldu. Bu karar benzer davalar için örnek oluşturuyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yüzbinlerce esnafa müjde geldi! Kira ödemelerine ‘salgın’ ayarı yapılıyor
Bir kripto batık daha! Vebitcoin CEO’su İlker Baş gözaltına alındı
Ataşehir'de Covid-19 kısıtlama saatlerinde nargileli okey partisine ceza yağdı
ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri'ne çağrıldı
'Geleceğimizi perişan mı edelim' diyen Sergen Yalçın Cüneyt Çakır'ı eleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp’i tebrik etti
Fatih Terim: Galatasaray finalleri her zaman becermiştir
ABD son kozunu harcadı! Uzmanlar, Biden'ın 1915 olayları kararını değerlendirdi
Doğu Perinçek: Türkiye NATO'dan çekilmeye hazırlanmalı
CHP'li Faik Öztrak: Büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir
Yorumlar