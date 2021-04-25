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Samsun'da karantinayı ihlal eden şahıs yurda yerleştirildi

SAMSUN'da yapılan yol uygulamasında karantinada olması gereken şahıs tespit edilerek yurda gönderildi.

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Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında karantinayı ihlal ettiği belirlenen vatandaş, yurda gönderilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Para cezası kesildi
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında Elifli Mahallesi güzergahında yaptıkları müşterek yol uygulamasında karantinada bulunması gerektiği halde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 58 yaşındaki N.T. isimli şahıs hakkında adlı işlem başlatıldı.

Ayrıca 3 bin 469 TL idari yaptırım uygulandı. Şahıs daha sonra, Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu’nda karantina altına alınmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

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