Kripto para mağdurları hangi yollara başvurmalı? Hukukçular uyardı: Aracılara itibar etmeyin
Kripto para skandalının ardından yatırımcıların gözü bu alandaki hukuki işleyişe çevrildi. Binlerce mağdur hak aramak için hangi yollara başvurması gerektiğini merak ediyor. Hukukçular tek tek anlattı işte yapılması gerekenler...Abone ol
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurtdışına kaçmasının yankıları sürerken, Türkiye dün güne üç yeni kripto para skandalıyla uyandı. Binlerce mağdur ne yapacağını bilemez durumda... Hukukçular Sabah'a yapılması gerekenleri tek tek anlattı ve "Aracılara itibar etmeyin" dedi.
"İtibar etmeyin"
Avukat Fadime Polat: Mağdurların ivedikle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmaları gerekiyor. Mağdur vatandaşlar, 'Paranı şu kadar para karşılığı kurtarırız, bize güven paranı alırız' diyen hiç kimseye itibar etmemeli.
"Failler hakkında suç duyurusunda bulunmalıdır"
Avukat Muhammed Balta: Mağdurlar hiç vakit kaybetmeden failler hakkında suç duyurusunda bulunmalıdır.
Burada nitelikli dolandırıcılık suçunun unsurları oluşmuştur. En önemli nokta bu suçun teknolojik araçların kullanılması suretiyle işlenmiş olmasıdır. Cezanın bu nitelikli hali failin cezasının artmasında neden olmaktadır.
Avukat Dr. Rezan Epözdemir: Ülkemizde kripto paranın ödeme aracı olamayacağına ilişkin düzenleme getirildi.
Kripto paranın bir gayri maddi varlık olduğuna işaret edildi. Bu konuda hem nitelikli dolandırıcılık hem de güveni kötüye kullanma suçları bakımından ilgililerin başsavcılık makamlarına şikâyet hakkını kullanması gerekiyor.
"Sorumluluk davaları açabilirler"
Avukat İrfan Demirel: Mağdurların şirket merkezinin bulunduğu yerde Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, sorumlular hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık yapmak suçlarından ötürü şikâyette bulunmaları gerekiyor. İhtiyati haciz talepli alacak ve sorumluluk davaları açabilirler.
Avukat Serdar Akyan: Yatırımcıların derhal mağduriyete sebebiyet veren kuruluşların bulundukları şehirlerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına zararlarının ne kadar olduğunu belgeleyerek ve belirterek mağduriyete neden olan şüpheli kurumlar ve tüm sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir.
"Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurmaları gerekiyor"
Avukat Gizem Gönce: Mağdurların Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları, banka transferleri ile yapmış oldukları işlemlerin örneklerini şikâyet dilekçelerine eklemeleri gerekiyor. Ayrıca, kripto para ile kaybedilen meblağın miktarı doğrultusunda bulundukları bölgedeki Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurmaları gerekiyor.
Avukat Aylin Esra Eren: Sanal para birimlerinin coğrafi bir sınırı olmamakla beraber yargılama hususunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır.
Hukuki boyutu itibarıyla açık bir yargısal düzenleme olmaması sebebiyle başvurulması gereken yöntemler oldukça sınırlıdır. Mağdurlar uğradıkları zararların şirket sahiplerinden tahsilini ayrıca cezalandırılmalarını talep edebilirler.
Thodex, son bir haftada yüzde 2 bin 895 ziyaret artış oranıyla 370 bin kez görüntülendi. Bir önceki haftayla kıyaslandığında şikayet artış oranı 14-20 Nisan haftasında yüzde bin 161’e yükseldi. Yatırımcılardan gelen şikayetlerin bazıları şöyle sıralandı:
“Thodex borsasına giriş yapılamıyor paramız içeride kaldı mağdur olduk. Gerekli açıklamada yok. Anlaşma için kapandı diyor, bakımda diyor tutarsızlıklar var açıklama bekliyoruz mağduruz. Devletten ya da yetkililerden açıklama bekliyoruz. Açılsın artık şu site paramızı çekelim.”
“Thodex ne zaman açılacak çok mağdur olduk. Tüm varlığımızı bir gecede aldı götürdü yıllardır üyeyim güvendik güvenimiz sarsılıyor haberleri izledikçe. Bir umut verici bir açıklamada yapılmadı nereye kadar ne zamana kadar böyle devam edecek. Ortaklık var anlaşma var diye açıklama yaptı ama kiminle onu da bilmiyoruz.”
“Thodex CEO'su neden bir açıklama yapmıyor. Bu kadar insanı neden mağdur ediyorlar, 4-5 gün bakım nedir ya dalga mı geçiyorsunuz bu kadar insanla millet gece gündüz uyumayıp yatırım yapıyor 5 günde ne kadar zarara soktunuz bizi.”
“Thodex erişimi kısıtladı plansız bakım süresi koydu... Ofislerinde çalışan kalmadığı telefonlara ulaşım olmadığı söz konusudur... Hesabıma erişemiyorum. İnternette battı kaçtı gibi bilgiler dolaşıyor... Gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Lütfen sesimiz olun.”
“Lütfen bir yetkili çıksın ve bu saçmalıklar ile ilgili elle tutulur bir açıklama yapıp acilen siteyi kullanıma açsın. Bu kadar mağdur insanda huzur bırakmadınız. Eğer birazcık Allah'tan korkunuz var ise bunca insanın hakkına daha fazla girmezsiniz. Biraz insaf...”
“Mail atıyorum,Twitter’dan yazıyorum cevap yok. Bütün birikimim yok mu olacak? CEO yurt dışına mı kaçtı? Kaçmadıysa neden canlı açıklama yapmıyor? Delirmek üzereyim resmen. Biz şu an dağılmış durumdayız.”
“Allah'tan reva mı 1 yıldır çalışmıyorum. Varımı yoğumu Thodex firmasına güvendim yatırdım. Şu an ailemin haberi yok. Tek maksadım biraz para kazanıp ailemi rahat ettirmekti. Şu garibana çok mu gördünüz? 24 saattir yemeden içmeden kesildim. Durumum hiç iyi değil. Psikolojim altüst oldu. Bir ocağın dönmesine sebep olmak üzeresiniz. Lütfen yardımcı olun yalvarıyorum.”
“Thodex neden CEO çıkıp açıklama yapma gereği duymuyor? Çoğu insan çoluk çocuğun rızkını yatırdı buraya. Bu yapılanları insanlar hak etmiyor bu insanlara bunu mu layık giriyorsunuz? Çoğu insan psikolojisi bozuldu belki çok yuva yıkılacak lütfen mantıklı cevap verin.”
“Thodex resmen yatırımcılarının paralarına çöktü. Önce bakım yapılıyor diye açıklama yaptılar sonra devredilecek deyip önceden bilgi verilmeden siteyi kapattılar. Yıllardır yaptığımız birikimler çöp oldu. Sahibinin yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor.”