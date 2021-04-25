Kripto para mağdurları hangi yollara başvurmalı? Hukukçular uyardı: Aracılara itibar etmeyin

Kripto para skandalının ardından yatırımcıların gözü bu alandaki hukuki işleyişe çevrildi. Binlerce mağdur hak aramak için hangi yollara başvurması gerektiğini merak ediyor. Hukukçular tek tek anlattı işte yapılması gerekenler...

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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurtdışına kaçmasının yankıları sürerken, Türkiye dün güne üç yeni kripto para skandalıyla uyandı. Binlerce mağdur ne yapacağını bilemez durumda... Hukukçular Sabah'a yapılması gerekenleri tek tek anlattı ve "Aracılara itibar etmeyin" dedi.

"İtibar etmeyin"

Avukat Fadime Polat: Mağdurların ivedikle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmaları gerekiyor. Mağdur vatandaşlar, 'Paranı şu kadar para karşılığı kurtarırız, bize güven paranı alırız' diyen hiç kimseye itibar etmemeli.

"Failler hakkında suç duyurusunda bulunmalıdır"

Avukat Muhammed Balta: Mağdurlar hiç vakit kaybetmeden failler hakkında suç duyurusunda bulunmalıdır.

Burada nitelikli dolandırıcılık suçunun unsurları oluşmuştur. En önemli nokta bu suçun teknolojik araçların kullanılması suretiyle işlenmiş olmasıdır. Cezanın bu nitelikli hali failin cezasının artmasında neden olmaktadır.



Avukat Dr. Rezan Epözdemir: Ülkemizde kripto paranın ödeme aracı olamayacağına ilişkin düzenleme getirildi.

Kripto paranın bir gayri maddi varlık olduğuna işaret edildi. Bu konuda hem nitelikli dolandırıcılık hem de güveni kötüye kullanma suçları bakımından ilgililerin başsavcılık makamlarına şikâyet hakkını kullanması gerekiyor.

"Sorumluluk davaları açabilirler"



Avukat İrfan Demirel: Mağdurların şirket merkezinin bulunduğu yerde Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, sorumlular hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık yapmak suçlarından ötürü şikâyette bulunmaları gerekiyor. İhtiyati haciz talepli alacak ve sorumluluk davaları açabilirler.

Avukat Serdar Akyan: Yatırımcıların derhal mağduriyete sebebiyet veren kuruluşların bulundukları şehirlerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına zararlarının ne kadar olduğunu belgeleyerek ve belirterek mağduriyete neden olan şüpheli kurumlar ve tüm sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir.

"Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurmaları gerekiyor"

Avukat Gizem Gönce: Mağdurların Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları, banka transferleri ile yapmış oldukları işlemlerin örneklerini şikâyet dilekçelerine eklemeleri gerekiyor. Ayrıca, kripto para ile kaybedilen meblağın miktarı doğrultusunda bulundukları bölgedeki Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurmaları gerekiyor.

Avukat Aylin Esra Eren: Sanal para birimlerinin coğrafi bir sınırı olmamakla beraber yargılama hususunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır.

Hukuki boyutu itibarıyla açık bir yargısal düzenleme olmaması sebebiyle başvurulması gereken yöntemler oldukça sınırlıdır. Mağdurlar uğradıkları zararların şirket sahiplerinden tahsilini ayrıca cezalandırılmalarını talep edebilirler.