 Fatih Faruk Özer kimdir kaç yaşında nereden mezun eğitim hayatı

Faruk Fatih Özer kimdir sorusuyla gündemde yer almaya devam ediyor. Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarlık yatırımı toplayarak yurt dışına çıktı. Kripto para borsası aracılığıyla kullanıcıların Bitcoin ve türevi kripto paraları alıp satmasına imkan tanıyan Fatih Faruk Özer kimdir, aslen nereli, hangi okulda okuldu, nereden mezun?

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Çiftlik bank dolandırıcılığının ardından Türkiye bu kez de Thodex skandalını konuşuyor. Adalet Bakanlığı tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in hayatı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık hikayesi olmaya aday olan Thodex'in skandalının faili Fatih Faruk Özer kimdir? Fatih Faruk Özer kaç yaşında? İşte Fatih Faruk Özer hakkında merak edilenler...

Fatih Faruk Özer kimdir: 1994 Kocaeli doğumlu Faruk Fatih Özer 2017 yılında Thodex’i kurdu.

Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.

Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı.

Özer son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Thodex'in internet sitesinin kapanmasının ardından Faruk Fatih Özer'in Twitter ve Instagram hesaplarını kapattığı da görünüyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı: Kripto para dünyası bir dolandırıcılık hikayesi ile sarsılıyor. Son günlerde para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex'in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi.

Sayılarının yaklaşık 391 bin olduğu tahmin edilen mağdurların avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Thodex'in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, "Bir kaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer'in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar" dedi.

Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex'de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu kaydeden Kılıç, "Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" diye konuştu.

Adalet Bakanlığı inceleme başlattı: Milyar dolarlık vurgunla yurtdışına kaçtığı ortaya çıkan kripto para platformu Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında soruşturma başlatıldı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılması için hazırlanan evraklar Adalet Bakanlığı'na iletildi. Adalet Bakanlığı, Faruk Fatih Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı.