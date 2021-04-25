Mehmet Tevfik Göksu kimdir aslen nereli Mehmet Tevfik Göksu hangi partiden?

Mehmet Tevfik Göksu yaptığı açıklamalarla gündemde olmaya devam ediyor. Esenler Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Part Grup Başkanvekli olan Mehmet Tevfik Göksu biyografsi merak ediliyor. Peki Mehmet Tevfik Göksu kimdir, aslen nereli?

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu gündeme dair açıklamaları nedeniyle merak konusu oldu. Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında? İşte Mehmet Tevfik Göksu hakkında merak edilen detaylar...

Mehmet Tevfik Göksu (d. 1 Ocak 1966; Gölbaşı, Adıyaman) Türk siyasetçi, Esenler belediye başkanıdır. İlkokulu Gölbaşı’nda, liseyi İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünde tamamladı. Doktorasını, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

Aktif siyasete erken yaşlarda başlayan ve yaşamı boyunca devam eden Göksu, Refah Partisi ve Fazilet Partisi İstanbul il başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Millî Gençlik Vakfı İstanbul il kuruculuğu ve Marmara bölge başkanlığı görevlerinde bulundu.

1992'den 2000 yılına kadar Bağcılar belediye başkan danışmanlığı görevinde bulundu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi Esenler belediye başkan adayı gösterildi ve yüzde 48 oy oranıyla Esenler belediye başkanı seçildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den tekrar belediye başkan adayı gösterilen Göksu, yüzde 62,7 oy oranıyla tekrar Esenler belediye başkanı olarak seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 65,48 oy oranıyla üçüncü kez başkan seçildi. Günümüzde, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilidir.