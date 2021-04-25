Koronavirüs tedavisi gören Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı!

ÇORLU’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden ve Covid-19 tedavisi devam eden Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı.

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Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybettikten sonra başlattığı hak arama mücadelesi ile herkesin yakından tanıdığı Mısra Öz'den iyi haber geldi. Koronavirüse yakalandıktan sonra durumu kötüleşen ve yoğun bakıma kaldırılan Mısra Öz, yoğun bakımdan çıktı.

Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz, kızının sağlık durumu hakkında son durumu Twitter hesabından paylaştı. Baba Öz yaptığı paylaşımda, "Şu an kızım Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı normal odasında. Kızıma duaları ile destek olan sesine ses olan tüm sevenlerine gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.