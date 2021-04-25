BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
HABER /  SAĞLIK
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Prof. Dr. Ahmet Saltık: Derhal bir ay boyunca tam kapanmaya gidilmeli

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarına dikkat çekerek, "Derhal bir ay boyunca tam kapanmaya gidilmeli" çağrısı yaptı.

Abone ol

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Saltık, Kovid-19 salgınının önünü kesebilmek için tam kapanma gerektiğini söyledi. Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın aktardığına göre Prof. Dr. Saltık, "Sayısal veriler dehşet vericidir. Salgın yönetiminde son derece başarısız bir tablo tartışmasız olarak ortadadır. Aynı yöntemler sürdürülerek farklı sonuçlar alınamaz" görüşünü dile getirdi.

Prof. Dr. Saltık 'salgına karşı derhal yapılması gerekenleri' şöyle sıraladı:

4 hafta boyunca yüzde 95'ler düzeyinde tam kapanmaya gidilmelidir.
Olabildiğince aşı sağlanmalı (halen 10 aşı dünyada acil kullanım onayı aldı) ve 4 hafta kapanmada olağanüstü seferberlikle yaygın aşılama yapılmalıdır. Yine bu sürede yaygın aktif sürveyans uygulanarak burun sürüntü örnekleri alınmalı ve toplumda saklı –gizli taşıyıcılar bulunarak evlerinde değil karantina mekânlarında gözetime alınmalıdır.
Sahra hastaneleri açılmalı ve 1. basamak sağlık hizmetleri hızla güçlendirilmelidir.Gereksinimli kitlelere sosyal devlet desteği mutlaka verilmelidir.

ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, istifa etti
Batman Ovası'nı kuraklık vurdu! Çiftçi tarlasını tankerle suluyor
Koronavirüs tedavisi gören Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı!
Ankara'dan mide bulandıran haber! Parkta tanıştığı 14 yaşındaki kıza istismarda bulundu
Mehmet Tevfik Göksu kimdir aslen nereli Mehmet Tevfik Göksu hangi partiden?
Metin Feyzioğlu'ndan Joe Biden'a sert tepki: Alçakça iftira...
Endonezya açıklarında 3 gün önce kaybolmuştu! Denizaltıdaki 53 kişi hayatını kaybetti
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Yalanlarla tarihi yeniden yazma çabaları kabul edilemez
Derya Yanık kimdir evli mi aslen nereli? Derya Yanık eşi kimdir?
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap istifa etti! Azap neden istifa ettiğini açıkladı
Yorumlar