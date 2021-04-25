Alpay Azap kimdir aslen nereli eşi Özlem Kurt Azap ve çocukları kimdir?

BİLİM Kurulu üyesi Prof. DR. Alpay Azap Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti. İstifasının ardından merak edilen Alpay Azap neden Bilim Kurulu'ndan istifa etti? Alpay Azap kimdir, aslen nereli, evli mi eşi kimdir?

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BİLİM Kurulu üyesi Prof. DR. Alpay Azap görevinden istifa etti. "Süreç yıpratıcı hal aldı. Faydalı olmadığımı düşündüm..." diyen Alpay Azap'ın hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Alpay Azap, kaç yaşında, aslen nereli?

Faydalı olamadığımı düşündüm: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi olan Prof. Dr. Alpay Azap, istifa iddialarını doğrularken, gerekçesini de şöyle açıkladı: "Faydalı olmadığımı düşündüm. Yükselen ikinci dalga, hastaneden kafamı çıkarmama izin vermiyordu. Enerjimi hastalara, bilimsel araştırmalara ve derneğe ayırmaya karar verdim” dedi. Prof. Azap şöyle devam etti:

Alpay Azap, Özlem Kurt Azap ve çocukları

Ekim ayından beri toplantılara katılmıyorum: “Faydalı olamadığımı düşündüğüm ekim ayından beri toplantılara katıl(a)mıyorum. Zaten yükselen ikinci dalga hastaneden kafamı çıkarmama izin vermiyordu. Sonrasında da sınırlı enerjimi hastalara, bilimsel araştırmalara ve derneğe ayırmaya karar verdim. Basından da uzak durup işimi yapmaya çalıştım."

Alpay Azap kimdir: 1969 yılında dünyaya geldi.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede 2000 yılında İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.

Prof. Dr. Alpay Azap, 2000-2001 yıllarında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 2002 yılından itibaren de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzman olarak çalıştı. 2006 yılında 'doçent', 2011 yılında 'profesör' unvanı aldı. Burada öğretim üyesi olarak görevini sürdürüyor.

2010 yılında İbni Sina Hastanesi Başhekim Yardımcısı görevine getirildi. Bu idari görevi sırasında İnsan Kaynakları, Kalite Birimi, Tıbbi Malzeme Birimi, Bilgi İşlem Birimi'nde görev yaptı.

Kariyeri: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID), Türk Hematoloji Derneği ve Febril Nötropeni Derneği üyelikleri bulunan Prof. Dr. Alpay Azap, 2008-2011 yılları arasında KLİMİK Derneği Yeterlilik Sınav Komisyon Sekreterliği görevini yürüttü.

Klimik Dergisi ve Infectious Diseases & Clinical Microbiology Dergisinin editörler kurulunda yer alan Prof. Dr. Alpay Azap'ın uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış 28 makalesi, uluslararası bilimsel toplantılarda ikisi sözel olmak üzere 24 bildirisi, ulusal bilimsel dergilerde yayımlanmış 30'un üzerinde makalesi ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş 100'ün üzerinde sözel ve poster bildirisi bulunuyor.

Bağışıklama, sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar, infeksiyon epidemiyolojisi, bağışıklığı baskılanmış hastalarda (organ nakil alıcıları, kanser hastaları vb.) gelişen infeksiyonlar, antibiyotik direnci, grip ve yeni ortaya çıkan infeksiyonlar özel ilgi alanlarıdır.

Bilim Kurulu'na ne zaman seçildi: Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı doğru kararlar verebilmek adına öğretim üyelerinden oluşan bilim kurulu kurma kararı aldı. 10 Ocak 2020 tarihinde oluşturulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nda; Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Tevfik Özlü, Prof. Dr. Alpay Azap, Prof. Dr. Canan Ağalar, Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ile beraber Prof. Dr. Alpay Azap da yer aldı.

24 Nisan 2021 günü kendi isteğiyle Bilim Kurulu'ndan ayrıldı.

Özel hayatı: 1969 doğumlu olan Alpay Azap, 2021 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Doktor Özlem Kurt Azap ile evlidir ve iki çocuk babasıdır. Fenerbahçe taraftarıdır.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da @AlpayAzap kullanıcı adıyla yer almaktadır.