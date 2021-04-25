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Kabine toplantısı ne zaman Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

En son 13 Nisan salı günü yapılan kabine toplantısı sonrasında yeni tedbir ve kısıtlamalar alınmıştı. Vakaların artış hızına göre kısıtlamaların daha da arttırılması ya da gevşetilmesi bekleniyor. Yeni koronavirüs tedbirlerinin açıklanacağı kabine toplantısının 26 Nisan pazartesi günü yapılacak.

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Yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak, tarih mi belli araştırması başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Nisan salı günü kabine toplantısı sonrasında yeni tedbir ve kısıtlamaları açıklamış kısmı kapatma kararı çıkmıştı. Koronavirüs vakalarının duruma göre kısıtmalarda gevşeme ya da daha sıkı tedbirler alınacak. Peki yeni kararların açıklacağı kabine toplantısı ne zaman yapılacak

Bayramda alınacak yeni kısıtlamalar için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Alınan yeni kararlara göre, ramazanın ilk iki haftasında kısmi kapanma geçerli olacak. Sokağa çıkma yasağının hafta sonu tamamen hafta içi ise akşam 19.00'da uygulandığı yeni kararlar devam ederken; belli saat aralığını içeren seyahat yasağının bayramda da geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Henüz bu haftaki toplantı tarihi hakkında açıklama yapılmadı. İşte son toplantının detayları...

Kabine toplantısı ne zaman: Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı 26 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek. Kabine Toplantısının 15:00'te başlaması beklenirken alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

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