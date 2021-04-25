Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan yeni Aile Bakanı Derya Yanık açıklaması. Son 2 dönem aile bakanlarının KADEM'den çıkmasının tevafuk olduğunu belirten Bayraktar, Yanık'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için "kişisel yetkinlik ve donanımı" nedeniyle tercih edildiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına KADEM'den Derya Yanık'ın getirilmesi kararına ilişkin konuştu. Yeni Şafak gazetesinin "İki dönemdir KADEM’den isimleri görüyoruz Aile Bakanlığı koltuğunda. Bu konuda çeşitli yorumlar da yapılıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Bayraktar şu cevabı verdi:

- Son iki dönemin üst üste gelmesi tabii ki bir tevafuktan ibaret. Şunun altını çizmek isterim, her iki bakanımızın da tercih edilme nedeni, onların KADEM’le ilişkileri değil, kişisel yetkinlik ve donanımlarıdır. Zaten yetkinlikleri dolayısıyla KADEM’de bulundular. Bu da KADEM’in potansiyelini ve liyakatini gösteren bir durum.

- Çok açık konuşacağım, bana sorarsanız, ben KADEM’in hiçbir siyasi tartışma içine girmesini istemem. Ama nihayetinde alanımız kadın hakları, siyasetin bir konusu. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın pek çoğu da siyaseten duyarlı ve aktif insanlar.

- Dolayısıyla nasıl ki akademide, özel sektörde, sendikalarda yer edinmiş kişilerin sıklıkla siyasette görev aldığını görüyorsak, sivil toplum kuruluşları ile siyaset arasında da insan kaynağı ve tecrübesi anlamında bir geçişkenlik olması çok doğal.