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Olay yeri Bursa! Koronavirüs bunalımına girip canına kıydı

BURSA'da koronavirüse yakalanan genç adam evinin 4.katından atlayarak hayatına son verdi. Bir çocuk babasının ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

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 Mustafakemalpaşa ilçesinde koronavirüs nedeniyle zorlu bir süreçten geçen ve psikolojik sorunlar yaşayan 37 yaşındaki bir çocuk babası Samet Konak, 4. kattaki evinin camından atladı. Yakınlarının haber vermesi ile olay yerine gelen acil 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sol kolunda ve bacağında kırık tespit edilen Samet Konak, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İç kanama geçirdiği tespit edilen Samet Konak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  Cumhuriyet Savcılığı, Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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