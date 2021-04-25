ABD Başkanı Joe Biden, sözde Ermeni soykırımını tanıdığını ve kınadığını açıkladı. Biden'i bu kararı almaya iten perde arkasındaki isim belli oldu. Öte yandan Dışişleri ve Pentagon'un sessizliği de dikkat çekti...

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 'sözde soykırım'ı tanıdığını ilan etmesi skandalının arkasındaki isim ortaya çıktı. Biden'in skandal adımına Türkiye'den sert tepkiler yükselirken, Ermeni diasporasının beslediği ABD'li senatörler ise Biden'ı tebrik ediyor. Biden'ı tebrik eden isimler arasında 2 müslüman senatör de var.

Peki ABD Başkanı Biden'ı bu açıklama için yönlendiren isim kim? Biden'ı Ermeni yalanını tanımaya ikna eden ismin Başkan Yardımcısı Kamala Harris olduğu öğrenildi. Harris bu süreçte sessiz kalsa da çok etkili olduğu belirtiliyor. Harris'in Kaliforniya'dan gelmesi ve Ermeni diaspoarsının ciddi desteklediği bir isim olması bunun en net kanıtı olarak gösteriliyor.

Öte yandan Joe Biden'ın seçim sürecinde Ermeni ve Rum lobilerine söz vermiş olması da bu adamı getirdi. Siyasi olarak bir kaybı ve kaygısı olmayan Biden'ın, 1 dönem görevde kalacak olmanın verdiği rahatlıkla bu skandal adımı attığı ifade ediliyor.

Bu dönemde ABD Kongresi'nde geçmiş dönemlerde görülmeyen biçimde Ermeni yalanına destek olduğu göze çarptı. Aynı şekilde ABD Dışişleri ve Pentagon'un, tartışmalar konusunda sessiz kalması da dikkat çekti. Geçmiş dönemlerde, 'Türkiye önemlidir, 24 Nisan'da dikkatli olalım' telkinlerinin yapılmadı.