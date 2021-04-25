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Konya'da okulun WhatsApp grubunda Atatürk'e 'mal' diyen veli gözaltına alındı

KONYA'da bir okulun mesajlaşma uygulamasındaki öğrenci grubunda Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen kişi tepki çekmişti. Olayla ilgili harekete geçildi ve hakaret eden kişi gözaltına alındı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, yaptığı yazılı açıklamada, basın yayın kuruluşlarında yer alan "Okulun öğrenci grubunda Mustafa Kemal'e çirkin saldırı" haberine konu olan olayla ilgili şüpheli F.G. hakkında Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Zanlıya yönelik "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" kapsamında soruşturma başlatıldığını, Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüphelinin Sarayönü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını belirten Solmaz, zanlının adli işlemleri sonrasında mevcutlu olarak Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceğini, Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

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