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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2021 AÖF sonucu öğrenme

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları Açık Öğretim Fakültesi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-12 Nisan tarihleri arasında online sınav gerçekleşmişti. 4 ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları ise 19 Nisan'da sona erdi.

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AÖF sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 19 Nisan tarihi itibariyle sona eren sınavlara katılım gösteren yurt genelineki binlerce öğrenci, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı aramaları yapmaya devam ediyor. Peki merakla beklenen 2021 AÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sınav tamamlandı: Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlendi. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre oldu.

İtirazlar sona erdi: 17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak: Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.’ denildi.

Henüz sonuçlar erişime açılmadı. Konuya dair bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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