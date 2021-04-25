Son dakika Bitlis'te deprem meydana geldi! AFAD şiddetini açıkladı
BİTLİS'te son dakika 3.9 büyüklğünde deprem meydana geldi. AFAD, Hizan ilçesinde saat 12:20'de meydana gelen depremin yaklaşık olarak 19 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirildi.Abone ol
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Bitlis'te 3.9 büyüklğünde deprem meydana geldi. Hizan ilçesinde saat 12:20'de meydana gelen depremin yaklaşık olarak 19 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Bitlis'te 3.9 büyüklğünde deprem meydana geldi.