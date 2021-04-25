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Son dakika Bitlis'te deprem meydana geldi! AFAD şiddetini açıkladı

BİTLİS'te son dakika 3.9 büyüklğünde deprem meydana geldi. AFAD, Hizan ilçesinde saat 12:20'de meydana gelen depremin yaklaşık olarak 19 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirildi.

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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Bitlis'te 3.9 büyüklğünde deprem meydana geldi. Hizan ilçesinde saat 12:20'de meydana gelen depremin yaklaşık olarak 19 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Bitlis'te 3.9 büyüklğünde deprem meydana geldi. 

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