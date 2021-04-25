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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ABD Başkanı ilkesiz bir tutum sergilemiştir

1915 olaylarına 'soykırım' diyen ABD Başkanı Biden'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yaptığını anımsatarak, "ABD Başkanı bu gerçekleri de görmezden gelerek ilkesiz bir tutum sergilemiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yapmış fakat hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri de görmezden gelerek ilkesiz bir tutum sergilemiştir" dedi.

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