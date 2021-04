Anneler Günü bu yıl ne zaman 2021 hangi gün?

Hayatımıza anlam katan, en değerli varlıklarımız annelerimizin en özel günü olan Anneler Günü her yıl mayıs ayının 2. pazar günü kutlanır. 2021 yılında Anneler Günü ise 9 Mayıs pazar günü kutlanacak. Peki sizin annenize alacağınız Anneler Günü hediyeniz hazır mı? Anneler Günü hediye fikirleri ve Anneler Günü mesajları haberimizde.

En kıymetlimiz annelerimizin en güzel günü Anneler Günü her yıl mayıs ayının 2. haftasında kutlanır. 2021 yılında anneler günü 9 Mayıs pazar gününe denk geliyor. Bu sene koronavirüs nedeniyle annelerimizle dışarda doyasıya zaman geçiremeyeceğiz, bir çoğumuz salgın bitmediği için ve sokağa çıkma yasağı olduğu için annesine sarılamayacak. Peki anneler günü hediyesi neler alınır, uygun anneler günü hediye fikirleri neler? Anneler gününde evde neler yapılır? Anneler günü mesajları ve duygusal anneler günü sözleri haberimizde...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde Anneler Günü 10 Mayıs 2020 tarihinde kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ'NÜNDE EVDE NELER YAPILIR?

Anneler Günü sabahı çocuklar erkenden kalkar, büyük emekle hazırladıkları el yapımı hediyelerini sakladıkları yerden çıkarır ve annelerini uyandırmaya giderler. Bu hediye, annenin hayatında aldığı en güzel hediyedir. Babanın katkılarıyla kahvaltı sofrası hazırlanır, anneye sürpriz yapılır. Anne günün prensesi olur, şımartılır biraz. Gün boyu süren gizli kapaklı sürpriz hazırlıklar çocuğa da inanılmaz keyif verir.

Ailece mutfağa girin

Evde geçireceğimiz bu Anneler Günü’nde beraber mutfağa girmek çok eğlenceli olabilir. Anneler Günü pastasının hazırlık sürecine onu da dahil etmiş olmak çocuk için bambaşka bir motivasyon kaynağı. Annesi için bir şeyler yapabileceğini görmek onu çok mutlu edip özgüvenini pekiştireceği gibi el becerisini de geliştirecektir. Pastanızı hazırladıktan sonra keyifli müzikler eşliğinde hünerlerinizi evdekilerle paylaşabilir ve ailecek keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Beraber oyunlar oynayın

Ufak bir cümle tamamlama oyununa hazır olun. “Annemi seviyorum çünkü…” , “Benim annem…” Tüm aile bireyleri tek tek düşüncelerini dile getirebilir. Bu oyunda hem duygusal hem de komik anlar yaşanabilir. Bir artısı da çocuğunuzun duygularına ve aile hayatını algılayışına dair farkındalık kazandırmasıdır.

Evde hareketsiz kalan çocukları hareket etmeye teşvik eden saklambaç, yerden yüksek, sandalye kapmaca, yakalamaca gibi oyunlar oynayabilirsiniz. Evdeki boş şişelerin içerisine farklı materyaller doldurarak onları birer müzik aletine dönüştürebilirsiniz. Bu enstrümanlar zil sesi ya da kazananın ilan edilmesi gibi amaçlarla kullanılabilir. Ailece oyun oynamak, hareket etmenin ve kahkahaların vereceği enerji hepinize iyi gelecektir.

Albümleri karıştırın, fotoğraflara bakın

Çocuğunuzla birlikte geçmiş yılların fotoğraflarına göz atıp anılarınızı canlandırabilirsiniz. Çocuklar bebeklik dönemi maceralarını annelerinden dinlemekten çok hoşlanır. Hatta belki bazı fotoğrafları ya da videoları rol yaparak yeniden yaşayabilirsiniz. Böylece siz de küçük bir nostalji yakalamış olursunuz.

Anne öpünce acılar geçer. Anne sarılınca dertler biter. Anne konuşunca fırtına diner. En saf, en sınırsız, en karşılıksız sevendir anne. Bu sene evlerimizde annelerimizden uzak olsak da her gün, her mesafeden hissettiğimiz sonsuz bir bağdır anne sevgisi. Anneler Gününüz kutlu olsun.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

* Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüreğimde annem annem gel üzülme ben hala senin dizlerinde. Seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun canım annem.



* Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..

* Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.



* Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

* Gül yüzünden gülücükleri hiç eksik etmeyen biricik anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.



* Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.

* Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Seni çok seviyorum anneler gününüz kutlu olsun canım anam.

* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.



* Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.



* Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.



* Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.



* Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.



* Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim..



* Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM.



* Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

* Yok, elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.



* Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “ANNE” derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.



* Sığınabileceğim tek limansın sen anneciğim. Saygıyla ellerinden öpüyorum.



* Gökyüzünden bir yıldız kayar dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneciğim.

* Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez. Annem anneler günün kutlu olsun…