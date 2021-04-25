MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında önemli açıklamalarda bulundu.

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Gündemin önemli konularının değerlendirildiği ve her hafta birbirinden önemli konukların ağırlandığı Başkent Kulisi programının bu haftaki konuğu MHP Grup Başkanvekili Mehmet Akçay oldu. Mehmet Acet'in sorularını yanıtlayan Akçay önemli değerlendirmelerde bulundu.

Akçay'ın açıklamalarından satır başları:

Emekli amirallerin bildirisi

Şekliyle tarzıyla seçilmiş iktidara parmak sallayan bir bildiriydi. Amasız, fakatsız karşı çıkmak gerekiyordu. Hiç kimse bunu demokratik görüş açıklama olarak ifade edemez. istediği partiye katılabilir. Bu bildiride bir de resim vardı. Elinde silah tutan bir asker vardı. Hepsi ünvanlarını kullandı. Bu tamamen vesayet ve darbeyi ima eden bir bildiri. Burada sadece emekli amiraller değil sivil yapıların da işin içerisinde olduğunu biliyoruz. Hepsini tenzih ederim ancak bu amirallerden bazılarının dış bağlantıları olabilir.

CHP ve İYİ Parti başta tepki gösterse de daha sonra çark ederek bu skandalı savunmaya başladılar.

Erken seçim tartışması

Seçini gerektiren bir durum yok. Eski parlamenter sistemin düzgün işleyen bir sistem olmadığını kendileri de itiraf ediyor. Eskiye göre güçlü bir yürütme, güçlü bir parlamento var. Cumhur ittifakı istemediği sürece Türkiye'de seçim olmaz.

Kılıçdaroğlu çıkmış 'Yeni anayasa' diyor. Cumhurbaşkanımız her seferinde gelin oturalım birlikte anayasamızı hazırlayalım diyor. Ama bunlar buna yanaşmıyor. Muhalefet yabancıların aklıyla anayasa yapmak istiyor.

Adaylar kimler olabiliyor?

Bunlar Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığına soyunmuşlar. Siyasi rekabet ve yarışı düşmanlık haline getirmişler. Bununla birlikte her türlü terör örgütleri, terör destekçileri ile işbirliğine açık, bütün milli hamleleri baltalamaya çalışan bir zihniyet. Ayrıca bunlar çok açık ittifak da yapamıyorlar. İYİ Parti ve HDP ilişkileri CHP üzerinden yürütülüyor. Milleti de enayi yerine koymasınlar. Milletin gözünden kaçmıyor.

Onlarda kimin aday olacağını bilemiyoruz. Kişisel şahsi ihtiraslarıyla ilgili bir ihtilaf yaşadıklarını düşünüyorum. Millet İttifakı'nda her lider 'Önce ben' diyor.