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AUZEF sınav giriş ekranı 2021 TC ile AUZEF sınavına giriş sayfası

İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri için online vize sınavları bugün itibarıyla başladı. Sınava girecek öğrenciler sınavın ne zaman sonra ereceğini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF online vize sınavları ne zaman bitiyor? İşte sınava girecek öğrenciler için AUZEF sınav giriş ekranı detayları..

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AUZEF öğrencileri için online vize sınavı maratonu başladı. Sınava 12 gün boyunca 04.00 ile 23.59 saatleri arasında giriş gerçekleştirilebilecek. AUZEF online sınavına esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinde katılım sağlanabilecek.

AUZEF sınavları ne zaman:

İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavları 24 Nisan – 5 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF online sınav nasıl yapılacak: 

Her ders için, belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek, çoktan seçmeli 25 soru olacak.

Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılamayacak.

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