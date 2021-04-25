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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Biri Kırmızı Bülten'le aranan 41 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan Radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 1’i kırmızı bültenle aranan 41 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kulanıldı: "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü, birinin FETÖ ve birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

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