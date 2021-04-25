İOKBS sınavı 2021 ne zaman yapılacak MEB yeni tarih açıklaması

Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 25 Nisan'da yapılacaktı fakat İOKBS MEB kararı ile ertelendi. Peki 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarının girdiği İOKBS yani bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Abone ol

2021 Bursluluk Sınavı tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama gelmişti. Bakan Selçuk 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavının ertelendiğini duyurmuştu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacaktı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada 25 Nisan’da yapılacak olan sınavın ertelendiğini duyurmuştu. Ancak hangi tarihte yapılacağı ile ilgili henüz bir tarih bilgisi verilmedi. İşte Bakan Selçuk’un açıklamasının tamamı...

Salgın nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz." dedi.

Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Öğrenciler, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlukarekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.