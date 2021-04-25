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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale mesajı! Kararlılıkla devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin haklarına ve mukaddesatına sahip çıkmaya, Çanakkale Ruhu’nu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. yıl dönümünde, vatan toprağını müdafaa eden şehitlerimizi, gazilerimizi ve bütün kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum.

"'Çanakkale Ruhu' gelecek nesillere abidevi bir miras olmuştur"

Ezelden beridir hür yaşamış milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadeleyi zafere ulaştıran "Çanakkale Ruhu" gelecek nesillere abidevi bir miras olmuştur.

En zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen milletimiz, vatanı ve bayrağı için canı pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de ortaya koymaktadır.

"Ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya devam edeceğiz"

Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin haklarına ve mukaddesatına sahip çıkmaya, Çanakkale Ruhu’nu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Yeni nesillere düşen görev, Çanakkale’de kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize kazınan istiklal ve istikbal mesajına sahip çıkmaktır.

Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

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