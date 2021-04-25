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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımdaydı! Dr. Eylem Apaydın hayatını kaybetti

KOCAELİ’de yakalandığı koronavirüs sebebiyle yaklaşık 1 aydır yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Dr. Eylem Apaydın hayatını kaybetti.

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Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Eylem Apaydın, bir süre önce yakalandığı koronavirüs sebebiyle Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine tedavi altına alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine yaklaşık 1 ay önce yoğun bakım ünitesine alınan ve entübe edilen Apaydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Apaydın’ın ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Hukuk Fakültesi Hocamız Dr. Öğretim Görevlisi Eylem Apaydın uzun zamandır Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Yapılan tüm tedavilere rağmen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Üniversitemizin, eğitim camiamızın başı sağ olsun. Kederli ailesine sabırlar diliyorum. Makamı cennet olsun” dedi.

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