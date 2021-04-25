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İspanya’da 22 kişiye Kovid-19 bulaştıran hastaya gözaltı

İSPANYA'da 40 yaşındaki Kovid-19 hastası bir kişi, 3'ü bebek toplam 22 kişiye kasıtlı olarak virüs bulaştırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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İspanya'nın Manacor kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 40 yaşında Kovid-19 septomlarını gösteren bir kişi 22 kişiye Kovid-19 virüsü bulaştırdı. Manacor polis merkezinden yapılan açıklamada, söz konusu kişinin Kovid-19 belirtileri göstermesine rağmen PCR testi sonucunu beklemeden maskesiz işe gittiği ve aralarında bebeklerinde bulunduğu 8 kişiye direkt 14 kişiye ise dolaylı yoldan Kovid-19 bulaştırdığı için gözaltına alındığını duyurdu.

Polis ayrıca yaptığı incelemelerin ardından söz konusu kişinin 40 derece ateşle iş yerine gittiği ve mesai arkadaşlarının yüzüne öksürük, "Hepinize koronavirüs bulaştıracağım" ifadelerini kullandığını belirtti.

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