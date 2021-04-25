BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
HABER /  SPOR
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Avrupa şampiyonu oldu

Ferhat Arıcan, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

Abone ol

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada, milli sporcu paralel bar aletinde 15.300 puanla birincilik elde etti. Ferhat Arıcan, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.

Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Ahmet Önder ise 9.666 puan ile sekizinci oldu. Ferhat Arıcan'ın altın madalya kazandığı organizasyonda 15.133 puanla Rus David Belyavskiy gümüş, 15.100 puanla Alman Lukas Dauser ile İsviçreli Christian Baumann bronz madalya kazandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya’da 22 kişiye Kovid-19 bulaştıran hastaya gözaltı
Şanlıurfa'da iftar sofrasında kardeşi tarafından öldürüldü
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımdaydı! Dr. Eylem Apaydın hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale mesajı! Kararlılıkla devam edeceğiz
Bakanı Derya Yanık 23 Nisan'daki sözleri tepki çekmişti, bakanlık açıklama yaptı
Altın uzmanı İslam Memiş'ten bomba altın ve gümüş tahmini: Gram altın Haziran'da 600 lira...
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Türkiye’nin kaybettiği yerde kazanan olmaz
Anneler Günü bu yıl ne zaman 2021 hangi gün?
MHP'li Erkan Akçay'dan erken seçim açıklaması
Bugün orucun kaçıncı günü Ramazan'ın kaçı? Bayram 2021 ne zaman
Yorumlar