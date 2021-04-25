Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-2 yendi. Bu galibiyetin ardından puanını 37'ye yükselten BB Erzurumspor 18. sıraya yerleşirken; Gaziantep FK ise 51 puanla kendisine 8. sırada yer buldu.

Abone ol

10. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Erzurum ekibinin atağında savunmanın hatalı pası sonrasında sol kanatta topu önünde bulan Cenk Ahmet Alkılıç ceza sahasına girer girmez müsait pozisyonda şutunu çekti. Soluna yatarak topa sahip olmaya çalışan kaleci Çağlar Şahin Akbaba'dan dönen topu Omolo önünde buldu. Bu futbolcunun vuruşunda Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi.

26. dakikada gelişen Gaziantep atağında ceza sahasına gönderilen top Muhammet Demir ve Dicko'nun kafalarından sekerek ceza sahasının hemen dışındaki Vetrih'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada gelişen konuk ekip atağında verkaçla sağ taraftan ceza alanının hemen dibine kadar sokulan Obertan'ın bekletmeden yaptığı ortada iyi yükselen Gomes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor mutlak bir gol pozisyonundan daha yararlanamadı. Savunmanın arkasına atılan topta sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Obertan yanındaki savunmacıyı oyundan düşürerek kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. Obertan'ın vuruşunda kalesini terk eden Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi. Obertan'ın önüne düşen topa bu oyuncudan önce bir kez daha müdahale eden Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı oyun alanı dışına gönderdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz tamamlandı.

53. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gomes ile öne geçti. Hızlı gelişen konuk ekip atağında sol kanatta topu kontrol eden Mehmet Murat Uçar'ın ortasında uzak direkte savunma oyuncularının arasından iyi yükselen Gomes kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

59. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hasan Hatipoğlu ile farkı 2'ye çıkardı. Sol köşeden kazanılan kornerde topun başına geçen Emrah Başsan'ın ortasında iyi yükselen Hasan Hatipoğlu topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın sağından ağlarla buluştu: 0-2

61. dakikada Gaziantep gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu iyi takip eden Muhammet Demir rakiplerini çalımlayıp kaleci Szumski ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlamak isterken rakibiyle beraber yerde kalan tecrübeli golcü topu Szumski'ye kaptırdı.

68. dakikada Gaziantep, Muhammet Demir ile farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Mirallas'ın ceza sahası dışından ortasında iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'nin sağından ağlara gitti: 1-2

83. dakikada konuk ekip üçüncü golünü buldu. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda Rahman Buğra Çağıran topa sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın solundan ağlarla buluştu: 1-3

90. dakikada ev sahibi ekip yeniden farkı bire indirdi. Sağ kanatta rakibini çalımlayan ve ceza sahasına giren Mirza Cihan'ın şutunda arka direkte topu karşılayan Muhammet Demir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3

90+2. dakikada Gaziantep'in sağ kanattan gelişen atağında ceza sahasına yapılan ortada Güray Vural topa kafayı vurdu. Kaleci Szumski güçlükle topu kornere çeldi.

Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantep: 2 - 3 :BB Erzurumspor

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey

Gaziantep FK: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Ceylan (Dk. 77 Olkowski), Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Kenan Özer (Dk. 87 Mirza Cihan), Jefferson (Dk. 64 Mirallas), Vetrih (Dk. 64 Furkan Soyalp), Maxim (Dk. 87 Sousa), Dicko, Muhammet Demir

BB Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Omolo (Dk. 67 Rahman Buğra Çağıran), Boumal, Emrah Başsan (Dk. 67 Rashani), Obertan (Dk. 75 Osman Çelik), Cenk Ahmet (Dk. 67 Novikovas), Gomes (Dk. 67 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 53 Gomes, Dk. 59 Hasan Hatipoğlu, Dk. 83 Rahman Buğra Çağıran (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 68 ve 90 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 40 Boumal (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)