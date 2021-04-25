BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Ehliyetini değiştirmek isteyen kadın hayatının şokunu yaşadı: Kalp krizi geçiriyordum

Demirören Haber Ajansı

ABD'de bir kadın evlilik sonrası ehliyetini yenilemek istediği sırada 21 yıl önce kiraladığı VHS tipi kaseti iade etmeyi unuttuğu gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunduğunu öğrendi.

Abone ol

ABD’nin Oklahoma eyaletinde 1999 yılında ‘Sabrina the Teenage Witch’ adlı filmin VHS tipi kasetini kiralayan ve iade etmeyi unutan Caron McBride, 21 yıl aradan sonra ehliyetini yenilemek istediği sırada hayatının şokunu yaşadı. McBride ehliyet değişimine yönelik online üzerinden başvuruda bulunduğu sırada e-mail ile gelen mesajda hakkında arama kararı çıkarıldığını öğrendi. Yerel medyaya konuşan McBride, “Cleveland Bölge Savcılığı’ndan arandığımda hakkımda arama kararı olduğunu öğrendim. Kalp krizi geçiriyordum” dedi.

McBride, 20 yıl önce 2 çocuğu olan başka birisiyle birlikte olduğunu ve çocukları adına bu kaseti kiralamış olabileceğini ifade etti. “O dönemde bir adamla yaşamıştım, bu 20 yılı aşkın bir süre önceydi. 8, 10 veya 11 yaşında iki çocuğu vardı. Sanırım gidip aldı ve geri vermedi."diyen McBride " Hayatım boyunca o filmi hiç izlemedim, bana göre de değil. Şimdi de bir VHS kasetinden aranan bir suçluyum” ifadelerini kullandı. ABD medyası, kasetin kiralandığı işletmenin uzun yıllar önce kapandığını ancak Cleveland Bölge Savcılığı’nın isterse dava açabileceğini duyurdu. McBride ise bir kaset için kimseyi dolandırmak istemediğini, suçsuz olduğunu dile getirdi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Okullar ne zaman kapanacak 2021 yaz tatili tarihi
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Avrupa şampiyonu oldu
Şanlıurfa'da iftar sofrasında kardeşi tarafından öldürüldü
İOKBS sınavı 2021 ne zaman yapılacak MEB yeni tarih açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale mesajı! Kararlılıkla devam edeceğiz
Korona aşı randevu alma telefon numarası kaç?
Bakan Derya Yanık'ın 23 Nisan'daki sözleri tepki çekmişti! Bakanlık'tan açıklama geldi
Altın uzmanı İslam Memiş'ten bomba altın ve gümüş tahmini: Gram altın Haziran'da 600 lira...
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Türkiye’nin kaybettiği yerde kazanan olmaz
Anneler Günü bu yıl ne zaman 2021 hangi gün?
Yorumlar 1 yorum