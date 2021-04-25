Türkiye 25 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 260 bin 280 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, can kaybı 38 bin 358 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Nisan 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 260 bin 280 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 801 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 347 kişi hayatını kaybetti, 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e çıktı.

Toplam test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, vefat sayısı 38 bin 358, ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.9, yatak doluluk oranı yüzde 56.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35.7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.