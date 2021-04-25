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Alanyaspor ile berabere kalan Başakşehir'in düşme korkusu sürüyor

Başakşehir, Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Düşme korkusu yaşayan son şampiyon Başakşehir, bu sonuçla puanını 37'ye; Alanyaspor ise 56'ya yükseltti.

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28. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Edin Visca ceza sahası içine doğru hareket etti ve ceza yayı önünde bulunan Ömer Ali'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

29. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Tayfur sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. Geriden gelen Efecan'ın yaptığı kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

41. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Tayfur rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Tayfur'un yerden sert şutunda top kaleci Volkan Babacan'dan sekti. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa Pektemek'in sol çaprazdan şutunda kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.

74. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole çok yaklaştı. Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Tayfur ceza sahasında kafayı vurdu ve top üst direkten döndü. Boşta kalan topa arka direk önünde Mustafa Pektemek ayak koydu. Epureanu kale çizgisi önünde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

82. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Siopis dip çizgiye indi ve ön direğe doğru hareketlenen Salih Uçan'a pasını attı. Salih Uçan'ın gelişine vuruşunda kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

Müsabaka 0-0 tamamlandı.

Başakşehir: 0 - 0 :Alanyaspor

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 76 Bolingoli), Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano (Dk. 87 Berkay Özcan), Aleksic, Gulbrandsen (Dk. 76 Crivelli)

Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Fatih Aksoy, Moubandje, Efkan Bekiroğlu (Dk. 90+2 Umut Güneş), Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan (Dk. 90+2 Ceyhun Gülselam), Davidson (Dk. 76 Siopis), Efecan Karaca (Dk. 86 Kadzior), Mustafa Pektemek (Dk. 86 Bareiro)

Sarı kart: Dk. 38 Visca (Medipol Başakşehir)

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