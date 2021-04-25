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BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural hüngür hüngür ağladı

Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan BB Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, Gaziantep FK galibiyetinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-2 yendi. Bu galibiyetin ardından puanını 37'ye yükselten BB Erzurumspor 18. sıraya yerleşirken; Gaziantep FK ise 51 puanla kendisine 8. sırada yer buldu.

Ligde kalma adına çok önemli bir 3 puan alan BB Erzurumspor'da maç sonu duygusal anlar yaşandı. Teknik ekip, galibiyet sevinciyle adeta duygu seli yaşadı. Teknik direktör Yılmaz Vural da gözyaşlarını tutamadı.

Deneyimli hoca maç sonu yaptığı açıklamada, "Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Kimseye kendimizi zorla sevdirecek halimiz yok ama bizim yaptığımız işleri hep magazinsel tarafıyla değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu yanlış" ifadelerini kullandı.

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