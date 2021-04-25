İspanya'da 40 yaşındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası bir kişi, 3'ü bebek toplam 22 kişiye kasıtlı olarak virüs bulaştırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Abone ol

İspanya'nın Manacor kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

40 yaşındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) septomlarını gösteren bir kişi, 3'ü bebek toplam 22 kişiye kasıtlı olarak Kovid-19 virüsü bulaştırdı.

Manacor polis merkezinden yapılan açıklamada, söz konusu kişinin Kovid-19 belirtileri göstermesine rağmen PCR testi sonucunu beklemeden maskesiz işe gittiği ve aralarında bebeklerinde bulunduğu 8 kişiye direkt 14 kişiye ise dolaylı yoldan Kovid-19 bulaştırdığı için gözaltına alındığını duyurdu.

Polis, yaptığı incelemelerin ardından söz konusu kişinin 40 derece ateşle iş yerine gittiği ve mesai arkadaşlarının yüzüne öksürerek, "Hepinize koronavirüs bulaştıracağım" ifadelerini kullandığını belirtti.