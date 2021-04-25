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Sakarya Karasu'da yavru ayı evin bodrumuna girdi

Demirören Haber Ajansı

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde bir evin bodrumuna giren yavru ayı belediye ekibi tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.

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SAKARYA'nın Karasu ilçesi Küçükboğaz mevkiinde yavru ayı, bir evin bodrumuna girdi. Evde yaşayanların haber vermesi üzerine Karasu Belediyesi ekipleri, yavru ayıyı evin bodrumundan alarak hayvan barınağına götürdü. Görevliler, ayının alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdi. Barınakta bulunan çalışanlar, yavru ayıyı severek ilgi gösterdi.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, "Yavru ayı, annesinden uzaklaşmış. Köpeklerin saldırısına uğramış. İhbar üzerine ekip arkadaşlarımız yavru ayıyı yakalayarak barınağa getirdi. Bundan sonraki süreçte yetkililer gelerek yavru ayıyı teslim alacak" dedi.

Karasu Belediyesinde görevli veteriner hekim Hamza Ayar, "Annesinden uzaklaşmış, köpeklerin saldırısına uğramış. Barınak ekiplerimiz tarafından alınarak getirildi. Milli Parklar Müdürlüğüne haber verildi. İlgili arkadaşlar gelip alacaklar. Sağlık açısından bir sıkıntısı yok. Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Doğaya bırakılacak" diye konuştu.

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