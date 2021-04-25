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Kırıkkale'de eşini öldürdükten sonra evini ve aracını ateşe veren zanlı tutuklandı

KIRIKKALE'de eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra evini ve otomobilini yakan kişi tutuklandı. Katil koca, gazetecilerin, "Cinayeti neden işlediniz?" sorusu üzerine, "Eğer kadın cinayeti yazıyorsanız, 'pislik temizleme' yazın. Bunu yazmazlarsa öldürürüm" dedi.

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KIRIKKALE'de tartıştığı eşi K.D.'yi (56) bıçakladıktan sonra ev ve aracını ateşe veren M.D.'nin (75) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı M.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

M.D., gazetecilerin, "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna, "Eğer kadın cinayeti yazıyorsanız, 'pislik temizleme' yazın. Bunu yazmazlarsa öldürürüm" şeklinde cevap verdi.

Bahçelievler Mahallesi 711. Sokak'ta oturan M.D. ile eşi K.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış; M.D., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralamış ve daha sonra doğal gazı açarak önce evini ardından da sokaktaki aracını ateşe vermişti.

Yangının kontrol altına alınmasıyla eve giren itfaiye ve sağlık ekipleri, K.D.'nin vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiğini belirlemiş; M.D., gözaltına alınmıştı.

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