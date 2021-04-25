KIRIKKALE'de eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra evini ve otomobilini yakan kişi tutuklandı. Katil koca, gazetecilerin, "Cinayeti neden işlediniz?" sorusu üzerine, "Eğer kadın cinayeti yazıyorsanız, 'pislik temizleme' yazın. Bunu yazmazlarsa öldürürüm" dedi.

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KIRIKKALE'de tartıştığı eşi K.D.'yi (56) bıçakladıktan sonra ev ve aracını ateşe veren M.D.'nin (75) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı M.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

M.D., gazetecilerin, "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna, "Eğer kadın cinayeti yazıyorsanız, 'pislik temizleme' yazın. Bunu yazmazlarsa öldürürüm" şeklinde cevap verdi.