Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde yaralanan 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde teröristlerce daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.Abone ol
Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan askerin şehit olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Samsun'a şehit ateşi düştü
Şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) acı haberi acı haberi İstanbul Bağcılar’da yaşayan ailesine verildi. Şehit askerin cenazesi memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.