Rus büyükelçi Andrey Karlov suikastının planlayıcısı firari FETÖ’cü adını değiştirdi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından olan ve Kanada’ya firar eden FETÖ’cü Cemal Karaata’nın adını Salih Ada olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

FETÖ’nün MİT mahrem yapılanmasının en kritik isimlerinden olan Cemal Karaata’nın adını Salih Ada olarak değiştirdiği tespit edildi. Türkiye’de Kırmızı Bültenle aranan Karaata isim değişikliği ile güvenlik birimlerinin kayıtlarından kaçarak Kanada’da rahat yaşamına devam ediyor.

Salih Ada ismini kullanan Cemal Karaata’nın, “Waterloo The Boardwalk Suite 406” adresinde bulunan “Qualia Counselling Services” adlı şirkette psikoterapist pozisyonunda anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü konularında çalıştığı belirlendi.

Türkiye'de yardımcı doçent ünvanıyla çalışıyordu

Sadık ve Yavuz kod adlarını kullanan Cemal Karaata, firar etmeden önce Türkiye’de kapatılan Fatih Üniversitesi’nde İngilizce Bölümü’nde yardımcı doçent ünvanıyla çalışıyordu. FETÖ’nün MİT mahrem imamlarından olan Karaata, casusluk faaliyetlerini de akademisyen kimliği ile perdeliyordu.

Kanada güvenlik birimleriyle periyodik görüşmeler yaptığı belirlendi

Rus Büyükelçi suikastının firari organizatörü Cemal Karaata’nın isim değiştirmesindeki en büyük sebeplerden biri Rusya tarafından kaçırılma korkusu. Karaata’nın Kanada’da Ruslar tarafından saldırıya uğrama endişesi ile diken üstünde yaşadığı öğrenildi. Ayrıca Cemal Karaata’nın, Kanada güvenlik birimleri ile periyodik görüşmeler yaptığı da belirlendi.

