Fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kentteki bir işletmede yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı ve yer temin edildiği belirlendi.

Ekiplerce sürdürülen yaklaşık 2 aylık araştırma, çalışma, teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden ikisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

