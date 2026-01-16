BIST 12.585
GÜNCEL

Ankara Valiliği uyardı: Don ve buzlanmaya dikkat

Ankara Valiliği uyardı: Don ve buzlanmaya dikkat

Ankara Valiliği, başkentte etkisini artıran soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta ortasına kadar süreceğini duyurdu. Kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı teyakkuza geçilmesi istenirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Başkent Ankara, kış mevsiminin en sert günlerinden birine hazırlanıyor. Ankara Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verileri ışığında hazırlanan rapor paylaşıldı. Rapora göre, dondurucu soğuklar ve beraberindeki riskli hava koşulları 22 Ocak Perşembe gününe kadar kent genelinde hakimiyetini koruyacak.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON RİSKİ

Valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan uyarı mesajında, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle özellikle gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, hava koşullarının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi adına şu noktalara dikkat çekildi:

Gizli buzlanma riskine karşı sürücülerin takip mesafesini korumaları ve kış ekipmanlarını eksiksiz bulundurmaları istendi.

İlgili tüm kurumların buzlanma ile mücadele ve acil müdahale ekiplerini hazır tutması talimatı verildi.

Don riskine karşı su tesisatlarının korunması ve yaşlı/çocuk gibi riskli grupların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması tavsiye edildi.

KRİTİK EŞİK: 22 OCAK PERŞEMBE

Meteorolojik tahmin modelleri, Ankara’daki soğuk hava sisteminin Perşembe gününe kadar ivmesini koruyacağını gösteriyor. Perşembe gününden sonra sıcaklıklarda kademeli bir yükseliş beklense de, o güne kadar başkentin "buz kestiği" bir süreç yaşanacağı öngörülüyor.

