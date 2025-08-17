Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı illerde acele kamulaştırma çalışmaları yapılacak

Erzurum, Karabük ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerindeki projeler için acele kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Karabük Gar Sahası Projesi kapsamında Karabük'teki bazı taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kirazlıköprü Sulama Projesi çerçevesinde bazı taşınmazlar, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bazı taşınmazların bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bamyasuyu ile Şairnabi mahallelerindeki bazı taşınmazlar, park ve meydan olarak düzenlemesi ile ulaşımın bölgede bulunan diğer cadde ve bulvarlara alternatif yol yapılarak güvenli şekilde sağlanabilmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.