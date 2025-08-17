BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
HABER /  GÜNCEL

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı illerde acele kamulaştırma çalışmaları yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı illerde acele kamulaştırma çalışmaları yapılacak

Erzurum, Karabük ve Şanlıurfa'nın bazı ilçelerindeki projeler için acele kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Abone ol

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Karabük Gar Sahası Projesi kapsamında Karabük'teki bazı taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kirazlıköprü Sulama Projesi çerçevesinde bazı taşınmazlar, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bazı taşınmazların bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bamyasuyu ile Şairnabi mahallelerindeki bazı taşınmazlar, park ve meydan olarak düzenlemesi ile ulaşımın bölgede bulunan diğer cadde ve bulvarlara alternatif yol yapılarak güvenli şekilde sağlanabilmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İngilizce eğitimde köklü değişiklik! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti
İngilizce eğitimde köklü değişiklik! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
CHP'den AK Parti'ye geçmişti! Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu
CHP'den AK Parti'ye geçmişti! Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu
16 yaşındaki Hatice'nin katil zanlısı akrabası çıktı
16 yaşındaki Hatice'nin katil zanlısı akrabası çıktı
İsrail'de aşırı sıcaklar etkili oluyor! Ölenler var
İsrail'de aşırı sıcaklar etkili oluyor! Ölenler var
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
İstanbul'da taksiciye silahlı saldırı
İstanbul'da taksiciye silahlı saldırı
Jose Mourinho: Beraberlik adil bir sonuç oldu
Jose Mourinho: Beraberlik adil bir sonuç oldu
Samsun'da kimyasal madde yüklü tır 8 kilometre boyunca yanarak ilerledi
Samsun'da kimyasal madde yüklü tır 8 kilometre boyunca yanarak ilerledi
Balıkesir'deki depremzedeler için 250 yaşam konteyneri bölgeye ulaştırıldı
Balıkesir'deki depremzedeler için 250 yaşam konteyneri bölgeye ulaştırıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Next Sosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı: Selçuk Bayraktar büyük ödülleri duyurdu
Next Sosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı: Selçuk Bayraktar büyük ödülleri duyurdu