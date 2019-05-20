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Ramazanın zam şampiyonu limon, fiyatı en fazla düşen ürün ise domates

Ramazanın zam şampiyonu limon, fiyatı en fazla düşen ürün ise domates

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazanda hem market hem de üreticide en yüksek fiyat artış oranının limonda olduğunu, fiyatı en fazla düşen ürünün üreticide domates, markette ise kuru soğan olduğunu belirtti.

TZOB  Başkanı Bayraktar, Ramazan öncesine göre markette 37 üründen 3'ünde fiyat değişmezken 19'unda fiyat artışı, 15'inde fiyat azalışı, üreticilerde ise 29 üründen 10’unda fiyat değişmezken 8’inde fiyat artışı, 11’inde ise fiyat düşüşü olduğunu belirtti.

Limonun fiyatı arttı, domates ise düştü

Fiyatı en fazla artan ürünün üretici ve markette limon, fiyatı en fazla düşen ürünün ise üreticide domates, markette kuru soğan olduğunu ifade eden Bayraktar, markette kuru incir, zeytinyağı ve kuru fasulye fiyatında değişim görülmediğini, fiyat düşüşünün yüzde 53.25 ile en fazla kuru soğanda yaşandığını bildirdi.

İşte diğer ürünlerdeki durum

Bayraktar, kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 31.91 ile kabak, yüzde 27.48 ile domates, yüzde 23.33 ile sivri biber, yüzde 20.46 ile marul, yüzde 17.63 ile patatesin izlediğine dikkati çekerek, markette en fazla fiyat artışının ise yüzde 21.62 ile limonda görüldüğünü, bunu yüzde 17.09 ile süt, yüzde 7.30 ile elma, yüzde 6.19 ile ayçiçeği yağı, yüzde 6.15 ile mısır özü yağı, yüzde 5.92 ile patlıcan, yüzde 5.44 ile tavuk eti, yüzde 5.12 ile pirinç, yüzde 4.37 ile yoğurdun takip ettiğini vurguladı. 

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