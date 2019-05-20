Pervin Buldan'dan liderlerin Samsun'daki birlik fotoğrafına olay yorum

Samsun'daki 19 Mayıs'ın 100. Yıl Törenleri'ne davet edilmeyen HDP'den tepki geldi. Pervin Buldan liderlerin birlikte çektiği fotoğrafı paylaşıp ''Hiç güzel değil'' yorumu yaptı. Kılıçdaroğlu ise Buldan'ı telefonla aradı.

Dün Samsun'da 19 Mayıs'ın 100. Yıl Törenleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün parti liderlerini davet etti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Karamollaoğlu, Destici ve Perinçek birlikte poz vererek birlik mesajı verdi. Törene sadece HDP liderleri davet edilmedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan liderlerin fotoğrafını paylaşıp tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise törenlere davet edilmeyen Pervin Buldan'ı aradığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, davet edilmeyen parti liderlerini aradı; bayramlarını kutladı. Bu isimlerden biri, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dı.

Kılıçdaroğlu: Burada herkes olmalıydı

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, bazı genel başkanların davet edilmemesinin doğru olmadığını belirterek, “Burada herkes olmalıydı” dedi.

Davet etselerdi Samsun’da olmak isterdik

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın ise, “Davet etselerdi, Samsun’da olmak isterdik” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun da bu sözler üzerine, “Hep birlikte kutlanacak bayramları özledik, milli bayramları birlikte kutlamak gerekir. Bunu hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Pervin Buldan: Hiç güzel değil

Buldan sosyal medya hesabından liderlerin birlikte çektiği kareyi paylaşıp şu Twiti attı: