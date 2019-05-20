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Toni Kroos'tan 2 yıllık imza

Toni Kroos'tan 2 yıllık imza

Real Madrid, Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos ile sözleşme uzatıldığını duyurdu.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kabus gibi geçen bir sezonun ardından önümüzdeki sezonun planlamalarına başladı.

İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımda geleceği en çok merak edilen oyunculardan olan Toni Kroos ile sözleşme uzatıldığı açıklandı.

Buna göre Alman oyuncu, 30 Haziran 2023'e kadar onu Real Madrid'e bağlayacak yeni sözleşmeye imza attı. Kroos, bu sezon Real Madrid ile 43 resmi maçta 1 gol 6 asist ile mücadele etti.

Kadrosunda yeniden  yapılanmaya gidecek olan takıma önemli  hücum ve orta saha oyuncusu takviyesi beklenirken, Kylian Mbappe, Eden Hazard, Paul Pogba ve Pierre Emerick Aubameyang gibi yıldız oyuncuların ismi Real Madrid ile transfer söylentilerine karıştı.

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