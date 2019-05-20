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İstanbul'da Suriyelilere özel mezarlık alanı oluşturuldu!

İstanbul'da Suriyelilere özel mezarlık alanı oluşturuldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Yakası'ndaki Kilyos Mezarlığı ve Anadolu Yakası'ndaki Hekimbaşı Mezarlığı'nın içine Suriyelilere özel mezarlık alanı oluşturdu.

İBB, gelen yoğun talep sonrası İstanbul'da yaşayan Suriyelilere özel mezarlık alanı uygulamasına gitti. Suriyeliler için Kilyos Mezarlığı'nın bir bölümü ile Hekimbaşı Mezarlığı'nın bir bölümü tahsis edildi.

Arapça yazıyla...

Sözcü gazetesinden Fatma Vurgun'un haberine göre, buraya defnedilen Suriyelilerin mezar taşlarındaki 'isim, soyisim, doğum ve ölüm yeri' gibi bilgilendirme açıklamaları Arapça. Tarihler ise miladi takvime göre yazılı.

600 bin suyiyeli İstanbul'da

Türkiye'de bulunan yaklaşık 5 milyon Suriyeli’den 600 bini İstanbul’da bulunuyor. Suriyelilerin İstanbul'da yoğun olarak yaşadıkları semtler ise Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir, Sultangazi, Bağcılar, Zeytinburnu ve Fatih. Son verilerine göre, İstanbul'da bulunan Suriyelilerin yüzde 86'sı Avrupa yakasında, yüzde 14'ü ise Anadolu yakasında yaşıyor.

En çok nerede yaşıyorlar?

Aralık 2017 tarihi itibarıyla dünya genelinde en fazla Suriyeli, yüzde 54'le Türkiye'de yaşıyor. Lübnan yüzde 18'le ikinci sırada yer alıyor. Bunu yüzde 11 Ürdün, yüzde 11 Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 4'le Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve yüzde 2'yle Mısır izledi.

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