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Bolivya'da hakem sahada öldü

Bolivya'da bir hakem maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bolivya liginde yüksek rakımda oynanan Always Ready - Oriente Petrolero mücadelesi trajik bir olaya sahne oldu.

Maçın ikinci devresinin hemen başında 47. dakikada maçın hakemi Victor Hugo Hurtado kendini yere bıraktı. Oyuncular ve sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği 31 yaşındaki hakem hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

Always Ready takımının doktoru Eric Cossisner, Hurtado'nun kalp krizi geçirdiğini, kalp mesajı ve sunni teneffüs yapıldığını ancak hastanede ikinci bir kriz sonrasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Deniz seviyesinden 4090 metre yüksekte oynanan maçta yaşanan bu olay sonrasında yüksek rakımın etkisinin araştırılacağı açıkladı.

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