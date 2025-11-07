BIST 10.925
Rafa Silva kararını yönetime bildirdi: Artık oynamak istemiyorum

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva'nın artık siyah-beyazlı formayı giymek istemediğini yönetime bildirdiği iddia edildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların Antalyaspor maçı kamp kadrosu da belli oldu.

Beşiktaş’ın, Antalyaspor müsabakası kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu"

​Kartal’da, kart cezalıları Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu ile sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra Jonas Svensson da kafilede yer almadı.

RAFA SİLVA KARARINI YÖNETİME BİLDİRDİ

Öte yandan kadroda yer almayan Rafa Silva için sürpriz bir gelişme yaşandı. 

Portekizli yıldızın teknik direktör Sergen Yalçın'la yaşadığı sorunlar nedeniyle artık Beşiktaş'ta forma giymek istemediğini yönetime bildirdiği iddia edildi. 

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Fenerbahçe maçından bu yana Rafa Silva'yı ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği ancak başarılı olamadığı belirtildi. 

