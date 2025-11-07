Galatasaray'dan TFF'ye yayıncı kuruluş için tarafsızlık çağrısı

Galatasaray, yayıncı kuruluş beIN Media Group’un son dönemde tarafsızlıktan uzak bir yayın politikası izlediğini belirterek Türkiye Futbol Federasyonu’na resmî şikâyette bulundu.

Galatasaray'ın internet sitesi üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu'na yayıncı kuruluşla ilgili yapılan başvuruya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında, “Galatasaray Spor Kulübü olarak, Trendyol Süper Lig yayıncısı beIN Media Group Türkiye’nin, son dönemdeki yayınlarında Kulübümüzü hedef alan, tarafsızlıktan uzak ve sistematik bir yayın politikası izlediğini tespit etmiş bulunmaktayız. Bu yayın anlayışı, münferit hataların ötesine geçerek Kulübümüzü kamuoyu önünde itibarsızlaştıran bir tutuma dönüşmüştür.” denildi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Yayıncılık etiğiyle ve Türk futbolunun marka değerini koruma sorumluluğuyla bağdaşmayan bu yaklaşım hem yayıncı kuruluşun hem de futbol otoritelerinin ciddiyetle ele alması gereken bir konudur.”

Açıklamada, şikayetle ilgili dört maddeye yer verilirken şu ifadeler kullanıldı,

"1.⁠ ⁠Yayınlarda Taraflı Görsel Tercihler

Son haftalarda yapılan yayınlarda, Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un görüntüleri manipülatif biçimde kullanılarak “hakemlerle sürekli tartışan” bir figür algısı oluşturulmaktadır. Bu tür yönlendirmeler, yayıncılıkta eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinin açık ihlalidir.

2.⁠ ⁠Yayın Standartlarında Eşitsizlik

Maç yayınlarında ve özetlerde, kamera açıları ve tekrar standartlarının farklı takımlar için farklı biçimlerde uygulanması, objektiflikten uzak bir yayın çizgisine işaret etmektedir.

3.⁠ ⁠Personel Seçimi ve Sosyal Medya İhlalleri

Yayıncı kuruluşun personel görevlendirmelerinde çıkar çatışmasına yol açan tercihlerde bulunması ve resmî sosyal medya hesaplarından Kulübümüzü hedef alan içeriklerin paylaşılması, kurumsal tarafsızlığı ciddi biçimde sorgulatmaktadır.

4.⁠ ⁠Resmî Başvurumuz ve Taleplerimiz

Kulübümüz, bu ihlallerin incelenmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na resmî şikâyette bulunmuş, beIN Media Group yönetimine de yazılı uyarıda bulunmuştur."

Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunan Galatasaray'ın açıklaması şu ifadelerle tamamlandı, ⁠"TFF’den; ⁠Yayıncı kuruluş hakkında tarafsızlık denetimi başlatılmasını, eşit yayıncılık ilkelerinin yeniden tesis edilmesini, sorumlular hakkında disiplin hükümlerinin uygulanmasını talep etmekteyiz. Yayıncı kuruluşun bu yaklaşımı sürdürmesi halinde Galatasaray Spor Kulübü, Rekabet Kurumu, RTÜK ve uluslararası yayıncı birlikleri nezdinde gerekli tüm yasal süreçleri başlatacaktır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk Futbolunun adil, saygın ve güvenilir bir zeminde gelişmesi için sürecin kararlılıkla takipçisi olacaktır."