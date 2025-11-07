BIST 10.919
Niğde'de husumetlisini yaralayan zanlı tutuklandı

Fertek Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde oto galeri sahibi E.E'yi tabancayla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan O.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Niğde'de, 5 Kasım'da, Fertek Organize Sanayi Bölgesi'nde oto galeri sahibi E.E, iş yerinin önünde, motosikletle gelen husumetlisi O.D'nin silahlı saldırısında yaralanmıştı.

