Niğde'de husumetlisini yaralayan zanlı tutuklandı

Niğde'de iş yerinin önünde husumetlisini silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandıAbone ol
Fertek Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde oto galeri sahibi E.E'yi tabancayla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan O.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Niğde'de, 5 Kasım'da, Fertek Organize Sanayi Bölgesi'nde oto galeri sahibi E.E, iş yerinin önünde, motosikletle gelen husumetlisi O.D'nin silahlı saldırısında yaralanmıştı.