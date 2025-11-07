Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri ve ahırları yıktı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait evleri ve ahırları yıktı.

Tubas ve Kuzey Ürdün Vadisi bölgesinde yasa dışı yerleşim dosyalarını takip eden Filistinli yetkili Mutaz Bişarat, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarına dikkati çekti.

Bişarat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait evleri ve ahırları yıktığını belirtti. Filistinli yetkili, yıkılan ev ve ahır sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarını kınayan Bişarat, bu son saldırının da Ürdün Vadisi'ni Filistinlilerden tamamen boşaltma çabasının bir parçası olduğunu vurguladı.

Bişarat, söz konusu evlerin iki yıl önce İsrail güçlerince yıkıldıktan sonra yeniden yapılan evler olduğunu aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.