Trabzonspor'da 2 sakatlık birden! Doktor açıkladı: Kanama ve ödem tespit edildi

Trabzonspor, Arseniy Batagov ile Serdar Saatçı'da kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yazılı açıklamasında, her iki futbolcunun da antrenmanda sakatlık yaşadıklarını belirtti.

Trabzonspor'da 2 sakatlık birden! Doktor açıkladı: Kanama ve ödem tespit edildi - Resim: 0

Beşir, "Futbolcumuz Arseniy Batagov’un yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk ön ve iç kısmında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem, Serdar Saatçı’nın ise sağ uyluk iç kısmında kanama ve ödem tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

