Kalmaegi Tayfunu Vietnam'da 200’e yakın can kaybına neden oldu

Filipinler’de en az 188 kişinin ölümüne yol açan Kalmaegi Tayfunu, Vietnam’da da can aldı.

Filipinler’den geçerek büyük yıkıma neden olan Tayfun Kalmaegi, Vietnam’da da etkisini gösterdi. Yetkililer, fırtınanın ülkenin orta kesimlerinde şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışlar getirdiğini, en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

1 MİLYON 300 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Kalmaegi, Perşembe gecesi Vietnam kıyılarına ulaşarak ağaçları devirdi, evleri yıktı ve geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtı. Afet yönetim ajansına göre, yaklaşık 2 bin 800 ev hasar gördü, 1,3 milyon kişi elektriksiz kaldı.

 Yetkililer, Thanh Hoa’dan Quang Tri’ye kadar olan bölgelerde 200 milimetreye kadar yağış beklendiğini, Hue’den Dak Lak’a kadar nehir seviyelerinin yükselmesinin sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

 Vietnam Haber Ajansı, Quang Ngai’de demiryolu altyapısının da hasar gördüğünü bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çatısı uçan evler, sular altında kalan sokaklar ve devrilen ağaçlar yer aldı.

