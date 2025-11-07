BIST 10.980
DOLAR 42,21
EURO 48,85
ALTIN 5.434,16
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

İstanbul'da son zil çaldı! İlk ara tatil başladı

İstanbul'da son zil çaldı! İlk ara tatil başladı

İstanbul'da ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girdi.

Abone ol

Kentte sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime ara verdi.

9 GÜN TATİL OLDU

Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.

Okullarda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler ara tatile başladı.

Ümraniye'deki Necmettin Öztürk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Hayal Duru Topal, ara tatil dolayısıyla mutlu olduğunu, bu süreçte arkadaşlarıyla oynayıp ödev yapacağını söyledi.

HEM MUTLU HEM ÜZGÜNLER

2. sınıf öğrencisi Mehmet Ekrem Baş ise tatil dolayısıyla hem mutlu hem de üzgün olduğunu, okulu özleyeceğini belirtti.

4. sınıf öğrencisi Zümra Yılmaz da okulu ve arkadaşlarını sevdiği için ara tatile girilmesi nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, 9 günlük tatilde kitap okuyup ders çalışacağını ve gezeceğini dile getirdi.

Velilerden Safiye Ayargül, ara tatilin öğrenci ve veliler için faydalı olduğunu belirterek, öğrencilerin dinlenme fırsatı bulacağını ifade etti.

Ayargül, "Biz de memlekete gidip doğayla iç içe olmayı düşünüyoruz. Biraz enerjilerini, streslerini atsınlar istiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, 10-14 Kasım'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Özışık, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi
Mehmet Özışık, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi
İBB'ye yönelik soruşturma! CHP'nin bilgi işlem sorumlusu için yeni karar
İBB'ye yönelik soruşturma! CHP'nin bilgi işlem sorumlusu için yeni karar
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Nejat İşler yaşadığı gerilimi ilk kez anlattı! "İnsan bazen de durmak ister"
Nejat İşler yaşadığı gerilimi ilk kez anlattı! "İnsan bazen de durmak ister"
Eski İspanya Kralı Juan Carlos, 70 yıl sonra kardeşini öldürdüğünü itiraf etti
Eski İspanya Kralı Juan Carlos, 70 yıl sonra kardeşini öldürdüğünü itiraf etti
5 yaşındaki oğluyla kaybolan kadının eşi konuştu:O gün evde kayınvalidem vardı ona...
5 yaşındaki oğluyla kaybolan kadının eşi konuştu:O gün evde kayınvalidem vardı ona...
İki arkadaşın sır ölümü! Sakarya'da villada fenalaşıp öldüler
İki arkadaşın sır ölümü! Sakarya'da villada fenalaşıp öldüler
ABD'de Türk bilim insanı 50 bin dolar kefaletle tahliye edilecek! Ailesi yardım çağrısı yaptı
ABD'de Türk bilim insanı 50 bin dolar kefaletle tahliye edilecek! Ailesi yardım çağrısı yaptı
Nikahsız eş dehşet saçtı! Arkadaşıyla yakalayınca...
Nikahsız eş dehşet saçtı! Arkadaşıyla yakalayınca...
Galatasaray'ın şampiyonlar ligi ilk 8'e girmesi için baraj puan belli oldu
Galatasaray'ın şampiyonlar ligi ilk 8'e girmesi için baraj puan belli oldu
TCMB Başkanı Fatih Karahan: "Kurun yönünü etkilemeye yönelik ..."
TCMB Başkanı Fatih Karahan: "Kurun yönünü etkilemeye yönelik ..."
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik